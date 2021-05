Le previsioni del tempo fino a venerdì 14 maggio

La perturbazione da giorni annunciata ha attraversato la penisola portando abbondanti precipitazioni sull’area alpina e anche su Liguria e parte della Toscana settentrionale lasciando dietro condizioni di moderata instabilità che interesseranno tra oggi mercoledì 12 e domani giovedì soprattutto il centro- nord con rovesci sparsi e qualche temporale. Poi, per venerdì 14 una nuova perturbazione attraverserà rapidamente il centro-nord e solo marginalmente il sud e le isole maggiori, invece per il fine settimana si profila tempo poco nuvoloso o al massimo variabile un po’ su tutta la penisola con discreto soleggiamento e temperature molto gradevoli in linea con la stagione. Dando uno sguardo in prospettiva alla prossima settimana il tempo variabile di stampo atlantico dovrebbe continuare ad interessare la penisola italiana, con probabili altre occasioni per precipitazioni.

SITUAZIONE IN UMBRIA – Sull’Umbria, come è successo peraltro, spesso in questa strana primavera meteorologica, la perturbazione ha generato precipitazioni modeste che solo in pochi casi hanno superato i 10mm e ora avremo due giorni, oggi mercoledì 12 e domani giovedì 13 con tempo nel complesso variabile con scarse probabilità di piogge , solo nella giornata di domani qualche rovescio o locale temporale potrà formarsi durante le ore più calde con miglioramento in serata. Per venerdì 14 invece la nuova perturbazione segnalata dovrebbe portare tra il pomeriggio e sera nuvolosità più compatta associata a piogge e locali temporali, ma si tratterà comunque di un rapido passaggio in quanto per il fine settimana prevarranno condizioni di tempo poco nuvoloso o al massimo variabile con qualche rovescio sparso durante le ore più calde del giorno. le temperature in compenso si manterranno miti in linea con la stagione.