Meteo in Umbria, domenica e lunedì probabili precipitazioni

Il lungo periodo governato dalle alte pressioni sull’Italia sembra che sia concluso con la perturbazione dell’Epifania, ma le precipitazioni non sono state particolarmente abbondanti anzi, le nevicate hanno interessato solo l’area alpina e prealpina, mentre sugli appennini sono risultate scarse o del tutte assenti e comunque confinate a quote elevate. Infatti l’annunciata ” ondata di freddo ” non è riuscita neanche del tutto a riportare le temperature nella norma del periodo. Tuttavia, per oggi giovedi 11 dobbiamo attenderci precipitazioni anche insistenti sia sulla Sardegna che sulla Sicilia e in parte anche sul resto del meridione ,mentre un graduale miglioramento si farà strada sia al nord che al centro settore tirrenico, le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord e al centro dove spireranno anche venti moderati di tramontana. Per venerdì, sabato e parte di domenica il tempo sarà in generale miglioramento su tutto il paese con assenza di precipitazioni , mentre le temperature ancora in lieve diminuzione potranno favorire locali gelate sia al nord che nelle aree interne del centro. Poi da domenica 14 le correnti fredde legate al vortice polare centrato sull’area fillandese torneranno ad avvicinarsi all’area alpina portando un peggioramento graduale con nuvolosità in aumento e precipitazioni sparse più probabili nella giornata di lunedi 15, ma anche in questa circostanza, stando almeno alle previsioni elaborate dai modelli matematici a medio periodo, non sembrano coinvolge appieno la penisola italiana ma piuttosto spostarsi sul vicino atlantico e in questo caso si attiverebbero correnti perturbate a carattere prevalentemente piovoso sull’area del mediteraaneo ma sembra ancora molto prematuro fare previsioni a tal riguardo.

Sull’Umbria le precipitazioni legate alla perturbazione dell’Epifania sono state moderate e nel complesso piuttosto scarse portando pochi benefici e anche le temperature, sebbene si siano abbassate di diversi gradi, rispetto all’inizio di anno, non sono proprio ancora pienamente in sintonia con la stagione comunque nel corso dei prossimi giorni tra venerdì e sabato potremmo registrare qualche valore minimo sotto lo zero con locali gelate. Sul fronte del tempo avremo un generale miglioramento già in atto oggi giovedi 11 che proseguirà anche nei prossimi giorni con ampio soleggiamento e temperature in ulteriore lieve calo però solo nei valori minimi. poi per domenica 14 l’avvicinarsi delle correnti fredde legate al vortice polare darà luogo ad un aumento della nuvolosità e la possibilità di qualche precipitazione tra domenica e lunedi 15, ma per precipitazioni più consistenti dovremmo aspettare la metà della prossima settimana. Gianfranco Angeloni Perugia Meteo