In Umbria weekend con temperature piacevoli

La perturbazione legata ad un vortice in quota continua anche oggi (mercoledì 10) ad interessare il nord e la Toscana con precipitazioni talora anche intense, nelle prossime ore, si sposta essenzialmente sulla Sardegna, per poi precipitare verso sud nell’entroterra algerino e tunisino; nel contempo sull’Italia tornerà l’alta pressione che ci farà compagnia per parecchio tempo. Infatti, ad un primo mese primaverile, quello di marzo, caratterizzato da frequenti precipitazioni anche abbondanti su molte regioni italiane, si va delineando un mese di aprile piuttosto asciutto con una prima decade che ha visto temperature massime ben al di sopra delle medie del periodo e nei prossimi 10 giorni, l’alta pressione tornerà a governare il tempo sulla penisola tranne un moderato e temporaneo cedimento della pressione all’inizio della prossima settimana, con le temperature sia minime che massime che tenderanno a calare, ma le precipitazioni saranno scarse o del tutto assenti.

Sull’Umbria, la perturbazione ha solo sfiorato la regione con qualche pioggia nell’orvietano e nell’area del Trasimeno e il tempo, da domani 11, tenderà ad un generale miglioramento con l’arrivo seppure di breve durata di correnti settentrionali asciutte. Poi, da venerdì 12 l’alta pressione riprenderà pieno possesso della regione con le temperature torneranno a salire . Temperature che subiranno invece un calo significativo all’inizio della prossima settimana sia nei valori minimi che massime, ma anche sull’Umbria non sono previste precipitazioni importanti. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo