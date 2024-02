Meteo in Umbria, piogge sparse nella regione

In questa ultima decade di febbraio e anche l’ultima dell’inverno,almeno secondo il calendario meteorologico mondiale, il tempo ha subito un radicale cambiamento su gran parte del continente europeo e anche sull’Italia dove si avvicendano perturbazioni atlantiche che hanno riportato precipitazioni importanti soprattutto al nord e nevicate anche abbondanti sull’arco alpino , precipitazioni più sparse al centro-sud- con le temperature che si sono riallineate con le medie del periodo. Infatti da oggi lunedi 26 una nuova perturbazione è in azione già al nord, in particolare settore di nord-ovest e alta Toscana con precipitazioni ancora abbondanti , ma tra questa notte e la giornata di domani estenderà la sua influenza anche al settore tirrenico e sul restante nord , invece rimarranno ancora ai margini l’area centro meridionale adriatica; tuttavia, nella giornata tra mercoledi e giovedi saranno proprio le regioni meridionali e quelle centrali adriatiche a ricevere le precipitazioni più importanti. Quindi, nel complesso, si va delineando una settimana all’insegna delle precipitazioni, peraltro quanto mai necessarie visto l’andamento siccitoso e caldo di questo inizio d’anno. Infatti, da venerdì si prepara una nuova perturbazione atlantica che andrà ad interessare in particolare il centro-nord . le temperature a parte lievi oscillazioni rimarranno comprese nelle medie del periodo.

Sull’Umbria il cambiamento non ha portato ancora con se le precipitazioni auspicate, ma seppure di moderata intensità queste hanno interessato tutto il territorio regionale e poi da oggi e anche nella giornata di domani martedì 27, il nuovo peggioramento, sebbene interesserà marginalmente la regione, porterà un altro contributo di precipitazioni sempre di moderata intensità e più frequenti sul settore occidentale e alto Tevere. Anche tra mercoledì e giovedì altre piogge sparse interesseranno la regione, questa volta di più il settore meridionale e orientale appenninico. E concludendo, dando uno sguardo su tutta la settimana, per il fine settimana anche il nuovo peggioramento potrebbe interessare, questa volta più decisamente, la regione , ma avremo modo di riparlarne con maggiori dettagli nel prossimo appuntamento.

Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo