Meteo in Umbria: tempo nuvoloso con probabili precipitazioni

L’alta pressione ormai come ” invecchiata” lascia, giorno dopo giorno, spazio a deboli correnti meridionali che addossano nuvolosità in particolare sull’arco ligure e area tirrenica con deboli precipitazioni, tuttavia questi segnali ci indicano che il cambiamento del tempo per la penisola italiana è ormai prossimo . Infatti, da domani sabato 25, e su larga scala da domenica 26, le regioni centro-settentrionali diverranno il teatro dell’incontro- scontro, di masse d’aria molto diverse: una corrente fredda proveniente dall’Europa centrale che invaderà tutta l’area alpina e una corrente mite proveniente dal Mediterraneo occidentale. Pertanto, il tempo è destinato a peggiorare da sabato sera per la formazione sull’alto tirreno di una vasta depressione che porterà nuvolosità diffusa sia al nord che al centro con precipitazioni a prevalente carattere nevoso sull’area alpina e miste a pioggia anche sul triveneto e Emilia Romagna, entroterra ligure e basso Piemonte, mentre piogge in intensificazione interesseranno soprattutto nella mattinata di domenica 26 tutta l’area centrale(Toscana, Umbria e Marche con nevicate al di sopra dei 800-1000 metri sull’appennino settentrionale e intorno ai 1200 metri su quello centrale con quota neve in calo dal pomeriggio sera di domenica. Per lunedi 27 e martedì 28, continuerà il tempo perturbato su tutto il centro-nord ma non mancheranno anche occasioni per parziali schiarite , mentre le temperature saranno in diminuzione. Poi, per mercoledi 1 marzo è attesa una nuova perturbazione in movimento dal mediterreneo occidentale verso la penisola italiana.