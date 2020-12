Meteo: tempo variabile nei prossimi giorni

La perturbazione a carattere freddo del giorno di Natale si è portata sul mar Ionio ,ma già nella giornata di oggi domenica 27 la intensa depressione nord atlantica collegata con il vortice polare coinvolgerà il centro-nord dell’Italia dando avvio ad un generale peggioramento del tempo su tutta la penisola che si trascinerà con temporanee pause fino a Capodanno. Pertanto, oggi domenica 27 rapido aumento della nuvolosità con nevicate anche in pianura su entroterra Ligure, Piemonte, Emilia e Lombardia in estensione miste a pioggia anche sulla pianura padano-veneta, al centro, cielo per lo più sereno ma con tendenza a rapido aumento delle nubi dalla serata e prime precipitazioni dalla nottata, al sud e Sicilia ancora piogge più abbondanti sulla Puglia in attenuazione dalla serata.

Domani lunedì 28: tempo perturbato al centro–nord e Campania con precipitazioni estese anche nevose sulla pianura padana centro-occidentale e appennino settentrionale, piogge anche intense al centro e Campania con nevicate sui rilievi intorno ai 1200 metri e localmente anche a quote più basse ,forti venti di libeccio sulle coste tirreniche, parziale e temporaneo miglioramento in serata ad iniziare dalla Toscana; martedì 29 variabile al nord con locali precipitazioni prevalentemente nevose, al centro e Campania nuvoloso con piogge e rovesci sparsi nevicate sui rilievi tra gli 800-1000 metri, ancora venti forti occidentali, mercoledì 30 tempo generalmente variabile a tratti perturbato su tutto il centro-nord e Campania con piogge e temporali sparsi, nevicate anche in pianura al nord e sui rilievi peninsulari al di sopra degli 800-1000 metri. Anche per san Silvestro e primo dell’anno a parte qualche locale e temporanea schiarita il tempo si manterrà variabile con occasioni ancora di precipitazioni le temperature saranno stazionarie.