Qualche rovescio ancora, poi torna il sereno

Le condizioni di instabilità presenti sulla penisola italiana dall’inizio del mese di maggio , da oggi venerdi 11 e domani sabato, subiranno una temporanea attenuazione, con fenomeni, si presenti, ma meno intensi ed estesi dei giorni scorsi. Poi domenica 13, il nord vedrà il passaggio di una perturbazione atlantica con nuovi fenomeni piovosi in arrivo, che poi lunedi 14 si trasferiranno anche al centro e sulla Sardegna, tempo più stabile al sud e sulla Sicilia. Pertanto, oggi venerdi, durante il pomeriggio-sera nuovi annuvolamenti interesseranno i rilievi del nord e le aree interne appenniniche dove avremo temporali sparsi e locali rovesci, miglioramento in nottata, domani sabato condizioni di instabilità meno intensi al centro-nord con fenomeni temporaleschi pomeridiani confinati tra Abruzzo e Lazio, tempo più stabile su Toscana e Umbria e in genere lungo le aree costiere. Per domenica aumento di nubi al nord con temporali, variabile al centro sud con scarse probabilità di pioggia; invece per lunedi 14 estensione al centro e alla Sardegna dei fenomeni di instabilità. le temperature nel complesso saranno più o meno stazionarie comprese nelle medie del periodo.

Sull’Umbria, dove negli ultimi giorni si sono abbattuti localmente anche forti temporali, oggi venerdi 11, avremo ancora rovesci e qualche temporale durante il pomeriggio-sera più presenti in prossimità dei rilievi, domani sabato 12 condizioni di tempo più stabile per tutta la giornata con temperature in aumento e locale attività temporalesca confinata nelle nelle aree montane della Valnerina e Ternano. Domenica 13 a condizioni di cielo poco nuvoloso avremo un aumento di nubi durante la giornata con qualche pioggia sparsa dal pomeriggio, invece per lunedi 14 nuove condizioni di instabilità con temporali . Le temperature per l’intero periodo saranno più o meno stazionarie.

gianfranco angeloni Perugia Meteo