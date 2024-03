Meteo variabile in Umbria nei prossimi giorni

L’alta pressione presente sull’Italia da alcuni giorni si presenta piuttosto permeabile al passaggio veloce di perturbazioni provenienti da nord ovest dirette sul mare Egeo e l’ultima di queste, oggi venerdì 22, è in azione al sud, dopo aver attraversato nella notte le regioni centrali apportando rovesci e piogge sparse. Ma in questo inizio di primavera astronomica sembra che tutta la circolazione atmosferica che governa il tempo su tutto il continente europeo sia in incipiente cambiamento anche radicale; infatti veloci correnti nord atlantiche dalla Groenlandia stanno premendo in direzione del continente europeo: dapprima in questo fine settimana, avranno come obiettivo l’area alpina, ma durante la prossima settimana punteranno direttamente sulla penisola Iberica attivando come risposta correnti umide e molto instabili che da sudovest punteranno la penisola italiana apportando sull’Italia durante la settimana santa molta nuvolosità associata a frequenti precipitazioni che, al centro nord, potranno essere anche abbondanti.

Nel dettaglio: oggi venerdì 22 nuvolosità al sud e Sicilia con piogge e locali temporali in rapido trasferimento sulla Grecia, mentre sul resto della penisola tempo in generale miglioramento. Per domani sabato 2 e domenica 24 tempo in peggioramento sull’area alpina con nuvolosità in aumento e possibili precipitazioni anche nevose sui rilievi; nuvolosità in aumento anche al centro con possibili rovesci o piogge sparse per domenica in particolare sull’area adriatica, temperature in temporaneo calo, tempo migliore al sud e isole maggiori. Per lunedi avremo una giornata di attesa con ampie zone di sereno e aumento della nuvolosità alta e sottile sul settore di nord ovest e Sardegna e area tirrenica. Poi da martedì 26, avrà inizio una fase di tempo instabile a tratti anche perturbato , che si protrarrà per gran parte della settimana , in particolare al centro nord con precipitazioni anche intense e nevicate abbondanti sui rilievi alpini al di sopra dei 1300 metri.

Sull’Umbria durante la notte passata altre locali precipitazioni hanno interessato soprattutto la parte centro orientale della regione, ma oggi venerdì 22 già ampie schiarite si sono fatte strada e anche domani avremo una variabilità con correnti occidentali senza particolari precipitazioni, mentre per domenica 24 la nuvolosità potrà essere associata a rovesci o locali temporali con miglioramento in serata. Poi, lunedì 25, giornata pienamente soleggiata con cieli velati e peggioramento in tarda serata per l’avvicinarsi della perturbazione dal tirreno che nella giornata di martedì 26 porterà piogge su tutta la regione e sarà l’inizio di una fase piuttosto instabile con frequenti precipitazioni che si alterneranno durante la prossima settimana .

Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo