Weekend caratterizzato dal tempo instabile per l’Umbria

La pressione atmosferica al centro nord dell’Italia è in diminuzione per l’approssimarsi di una perturbazione proveniente dalla Francia che, da domani sabato 1 settembre ( anche primo giorno dell’autunno meteorologico) stazionerà per 60-72 ore sempre sull’area centrosettentrionale della penisola trasformandosi in un vortice di aria instabile. Al sud e sulla Sicilia gli effetti di questo cambiamento saranno marginali e avremo tempo per lo più soleggiato e caldo. Pertanto, in dettaglio: venerdi 31 aumento graduale delle nubi al nord e Toscana con temporali più frequenti sul settore nord-occidentale, al centro aumento di nubi con rovesci il pomeriggio-sera su Umbria e Marche , tempo soleggiato e stabile al sud e Sicilia. Sabato 1 settembre nuvoloso al centro-nord con temporali anche forti su Triveneto, Romagna, Toscana, Umbria e Marche, temperature in calo. Domenica 2 variabile con rovesci o temporali sempre al centro.nord più frequenti sull’area adriatica, poco nuvoloso al sud con qualche rovescio su Campania e Puglia settentrionale, stabile altrove. Lunedi 3 ancora variabilità con residue precipitazioni al centro-nord , ma con tendenza al miglioramento con schiarite sempre più ampie, tempo stabile al sud e Sicilia.

Sull’Umbria venerdi 31 nuvolosità in aumento con qualche rovescio o temporale durante il pomeriggio-sera più probabile sui settori settentrionali della regione, venti meridionali; sabato 1 settembre sin dalla tarda mattinata nubi in aumento associati a temporali anche forti sopratutto sull’area appenninica temperature in calo di 5-7 gradi rispetto ad ora; domenica 2 ancora nuvolosità variabile con rovesci sparsi o temporali locali, venti occidentali, miglioramento in serata; inizio della prossima settimana ancora con residua instabilità per lunedi 3 con qualche piovasco o rovescio , ma la tendenza è verso un generale miglioramento e assenza di precipitazioni nei giorni successivi, le temperature saranno di nuovo in aumento.

gianfranco angeloni Perugia meteo