Centrodestra arriva l’intesa per le regionali: Donatella Tesei ricandidata. Conferma per la governatrice uscente

Dopo la batosta elettorale in Sardegna il centrodestra prova a dare un segnale. Ieri sera, dopo le 21, è arrivato l’annuncio. “I presidenti di Basilicata, Piemonte e Umbria che hanno ben governato saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali”, è scritto in una nota congiunta dei leader nazionali di Fdi, Fi, Lega, Noi Moderati e Udc. Si tratta della conferma di Donatella Tesei (Umbria), Vito Bardi (Basilicata) e Alberto Cirio (Piemonte). Dopo la sconfitta elettorale, la sorella della presidente del Consiglio, Arianna Meloni, aveva sottolineato la necessità di non commettere più l’errore di arrivare “tardi nella individuazione del candidato”. La stessa premier Giorgia Meloni si era auto assegnata la responsabilità della sconfitta. “Le sconfitte – ha detto la premier al Tg2Post – sono un’occasione per mettersi in discussione: lo prendo come uno sprone a migliorare e fare ancora di più e meglio”. Matteo Salvini aveva più volte ribadito che la Tesei sarebbe stata riconfermata. La nota di stanotte è sicuramente il primo effetto della disfatta di Paolo Truzzi, il governatore sardo mancato. Raffaele Nevi, deputato ternano di Forza Italia, ha puntualizzato che se Solinas non è stato ricandidato “non è stato per imposizione da Roma, come dicono in maniera strumentale: non aveva il consenso della classe dirigente a livello locale, non nazionale”. Il prossimo appuntamento elettorale sono le regionali in Abruzzo, il 10 marzo. Il governatore uscente è Marco Marsilio di Fratelli d’Italia.