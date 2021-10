Città della Pieve, trovato morto bambino di due anni con ferite d’arma da taglio al collo e all’addome: coppia ungherese sentita dai Carabinieri.

Drammatici momenti a Pò Bandino di Città della Pieve. Un bambino di appena due anni è stato trovato morto con una ferita all’addome nel supermercato Lidl di viale Molise. Sembra che il corpo del piccolo è stato trovato adagiato sul nastro trasportatore della cassa. In questi minuti l’area del piazzale del supermercato è circondata dalle forze dell’ordine con i Carabinieri impegnati nei rilievi. Le prime indiscrezioni parlano di un possibile omicidio, tanto che sul posto è arrivata la dottoressa Manuela Comodi sostituto della Procura della Repubblica di Perugia. Al momento le notizie arrivano da fonti non ufficiali per questo tutte le ipotesi sono possibili. Seconda una indiscrezione una donna sarebbe stata portata nella caserma dei Carabinieri per essere ascoltata. Naturalmente si tratta di notizie che arrivano da Città della Pieve, tutte da verificare. Secondo l’agenzia AdnKronos, la donna sentita dei Carabinieri sarebbe una 43enne, trovata in stato confusionale, ungherese. Sarebbe stata fermata insieme al marito, anche lui ungherese, entrambi residenti a Chiusi in provincia di Siena. Gli inquirenti stanno lavorando su una ipotesi di omicidio. Sembra che in una zona non lontana dal supermercato sarebbe stato trovato un passeggino ed un coltello sporco di sangue, anche se non è detto che tale ritrovamento sia strettamente legato al fatto oggetto d’indagine. Nel frattempo è intervenuta anche la Sezione investigativa scientifica dei Carabinieri che sta setacciando il giardino di un casale abbandonato non distante dal supermercato Lidl.

IN CORSO DI AGGIORNAMENTO