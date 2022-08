Presentate le liste, Fratelli d’Italia schiera l’ex ministro Guidi e ripesca Squarta al terzo posto. In lista anche l’assessore di Perugia Scoccia, doppia candidatura per la Pace

Previsioni della vigilia confermate per le candidature umbre alle elezioni politiche depositate questa mattina da Lega e Forza Italia alla Corte d’Appello di Perugia. Il carroccio ha infatti indicato il segretario regionale Virginio Caparvi, deputato uscente, per il collegio uninominale della Camera dei Deputati Umbria 1, incentrato prevalentemente sulla provincia di Perugia. Nel plurinominale ci saranno Valeria Alessandrini, ternana, capolista alla Camera con Simone Pillon a seguire, e il senatore uscente, del Trasimeno, Luca Briziarelli al Senato. Nessuna sorpresa nemmeno per Forza Italia. Con Raffaele Nevi candidato per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale Umbria 2 di Terni. Fiammetta Modena, invece, sarà capolista nel plurinominale del Senato e Catia Polidori in quello della Camera. Tutti già parlamentari nell’attuale legislatura. Atteso il deposito di nomi e liste già annunciate dal Pd che avrà Anna Ascani e Walter Verini per il plurinominale di Camera e Senato. Nei collegi uninominali della Camera sono stati candidati a Perugia Stefano Vinti, segretario del Pd Trasimeno, e a Terni Francesco De Rebotti, ex sindaco di Narni. Nel collegio unico regionale Senato il candidato è Federico Novelli, segretario regionale del Psi. Azione di Carlo Calenda ha invece candidato Giacomo Leonelli e Leonardo Grimani, nei plurinominali di Camera e Senato. Sempre per Azione di Calenda sono confermate le candidature di Donatella Porzi, ex Pd, nel collegio unico del Senato, di Carla Casciarri, ex pd, nel collegio uninominale Camera dei Deputati Umbria 1 (Perugia) e di Franco Barbabella, ex sindaco di Orvieto, in quello Camera Umbria 2 (Terni). Piccola novità invece in Fratelli d’Italia: Marco Squarta è stato recuperato ma in terza posizione nella lista plurinominale della Camera dei Deputati dove capolista sarà il deputato uscente Emanuele Prisco seguito da Chiara La Porta di Prato, vice presidente di Gioventù nazionale. C’è da dire però che La Porta è candidata anche in Toscana in un posto sicuro. Confermate, inoltre, le voci di questi giorni: il paracadutato in Umbria è l’ex ministro della famiglia Antonio Guidi. Sarà lui il capolista del plurinominale Senato per Fdi, scelta fatta direttamente da Giorgio Meloni. Dietro ad Antonio Guidi ci sarà l’assessore all’Urbanistica del comune di Perugia Margherita Scoccia mentre la consigliera regionale di Terni Eleonora Pace sarà quarta nella lista della Camera dei Deputati dietro a Marco Squarta. Per lei però c’è una buona chance ulteriore: è stata candidata anche in Campania in una posizione con buone probabilità di successo.