Via libera del governo all’election day: l’8 e 9 giugno al voto anche per la scelta del nuovo presidente della Regione. Ok terzo mandato sindaci

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per l’election day, che fissa le elezioni europee all’ 8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative e regionali. Con il provvedimento di questa mattina cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5 mila e 15 mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5 mila viene eliminato il limite. Tornando al via libera all’election day la novità più rilevante è la possibilità di abbinare alle elezioni europee e comunali anche quelle regionali. Un abbinamento che riguarda Piemonte, Basilicata e Umbria. Si fa concreta, quindi, la possibilità che gli umbri saranno chiamati ad eleggere anche il nuovo presidente della Regione e i consiglieri regionali di palazzo Cesaroni. In Umbria per quanto riguarda i sindaci interessati al terzo mandato sono quelli uscenti di Gualdo Tadino (Massimiliano Presciutti), Magione (Giacomo Chiodini che però non sarebbe interessato), Spello (Moreno Landrini), San Giustino (Paolo Fratini che dovrebbe comunque lasciare), Panicale (Giulio Cherubini). La vera sorpresa del provvedimento del governo è l’abbinamento delle regionali che in Umbria significa votare quasi cinque mesi prima della scadenza . Una scelta che metterà in fibrillazione coalizioni, partiti e candidati.