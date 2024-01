Assisi, lupo ferito salvato dai carabinieri: aveva un laccio al collo

I militari del Reparto Carabinieri Biodiversità hanno recuperato ieri pomeriggio un lupo ferito nella località di Catecuccio del comune di Assisi. Dopo una segnalazione i carabinieri, insieme al veterinario Massimo Floris, sono intervenuti all’interno di un’area privata, una corte contadina, per rintracciare l’animale e prestare le cure necessarie. Il lupo, ferito, è stato sedato e avvolto in una coperta prima di essere trasferito presso la clinica veterinaria del dottor Floris per ricevere le adeguate cure e terapie. Il lupo, un esemplare di Canis lupus, presentava condizioni biologiche critiche e un laccio sfilacciato al collo. I carabinieri forestali hanno iniziato immediatamente le indagini per accertare eventuali azioni illecite ai danni dell’animale. L’intervento si è concluso positivamente grazie alla collaborazione della cittadinanza che con spirito civico e sensibilità ambientale ha segnalato subito l’avvistamento dell’animale al 112.Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Assis, specializzato nella salvaguardia di fauna e flora selvatiche, gestisce importanti centri di recupero e accoglienza. Attraverso la promozione dei principi ecologici, porta la consapevolezza ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, dimostrando un impegno a lungo termine per la conservazione della biodiversità.