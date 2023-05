A Perugia “Un patentino per lo smartphone”

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria in collaborazione con l’Equipe Formativa Territoriale nel corso dell’anno scolastico 2022/23 ha proposto il progetto dal titolo “Un patentino per lo smartphone”, un percorso rivolto alle scuole secondarie di primo grado e finalizzato all’uso consapevole dello smartphone, all’acquisizione di comportamenti corretti e funzionali nel navigare, nell’essere fruitori e protagonisti attivi nella circolazione delle informazioni e nella relazione online.

Nel percorso c’è stato anche il coinvolgimento delle famiglie, cui è stato proposto un Patto da firmare insieme ai figli. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sulla piattaforma dedicatahttps://bit.ly/patentinosmartphoneumbria.

Il progetto è stato ampliato con tematiche dedicate a ogni grado di scuola e ripartirà a settembre con il titolo Un patentino per cittadini digitali. Sarà rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che vorranno aderire.

Il 17 maggio dalle ore 10:00 alle 12:30 presso la Sala dei Notari di palazzo dei Priori si svolgerà l’evento regionale conclusivo di consegna dei patentini. Per le scuole sarà possibile partecipare anche a distanza. Sarà occasione per ascoltare la voce dei ragazzi che hanno preso parte al progetto, di docenti che con passione e dedizione lo hanno portato avanti, ma anche di genitori che, come previsto, sono stati coinvolti. Inoltre gli studenti presenti e quelli collegati verranno coinvolti in un dialogo con il vice sindaco Gianluca Tuteri sulle tematiche affrontate dal progetto e potranno ascoltare la testimonianza di Flavia Rizza, già vittima di cyberbullismo e oggi testimonial della Polizia di Stato.

L’evento si pone a conclusione delle attività che hanno fatto registrare in questo anno scolastico la partecipazione di 50 scuole secondarie di primo grado dell’Umbria e 26 scuole della Liguria, provincia di La Spezia. In queste settimane hanno partecipato al test conclusivo circa 6500 studenti.

Di seguito programma dell’evento:

SALUTI

Gianluca Tuteri – vicesindaco ed assessore alle politiche scolastiche del Comune di Perugia;

Sergio Repetto – dirigente Titolare USR Umbria

PaolaAgabitiUrbani- assessore all’istruzione e politiche dello studio della Regione Umbria;

Modera Maria Rosaria Fiorelli – docente USR Umbria

INTERVENTI

Apertura – Francesco Mezzanotte – Dirigente Tecnico USR Umbria

Coinvolgimento delle classi collegate dalle scuole

Interviste a studenti, docenti e genitori partecipanti al progetto

Dialogo con gli studenti presenti e collegati – Gianluca Tuteri – Università degli studi di Perugia

Voci dalla Liguria – RobertoPeccenini – Dirigente tecnico USR LIGURIA – Dirigente Ambito Territoriale della Spezia e Antonio Fini – Dirigente Scolastico La Spezia

Testimonianza – Flavia Rizza – Testimonial della polizia di stato contro il cyberbullismo.

CONSEGNA DEI PATENTINI

Novità 2023/24: “Patentino per cittadini digitali”

CONCLUSIONI

Floriana Falcinelli – Università degli studi di Perugia