Accordo firmato a Foligno tra Sviluppumbria, sviluppo Marche e Abruzzo sviluppo per rilanciare la competitività del centro italia

Perugia – Programmazione Europea, Innovazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Turismo, Marketing Territoriale, Aree interne, Transizione ecologica e digitale, Pnrr: questi i temi principali al centro del Protocollo di Intesa firmato oggi 8 luglio a Foligno tra Sviluppumbria e le sue omologhe di Abruzzo e Marche, Abruzzo Sviluppo e SVIM Sviluppo Marche, finalizzato a lanciare una cooperazione innovativa e a sviluppare sinergie comuni tra le Agenzie di Sviluppo del Centro Italia.

Questa alleanza strategica, la prima in Italia tra Agenzie di Sviluppo, ricalca le orme di Hamu, l’Hub interregionale Abruzzo Marche Umbria, nato nello scorso mese di maggio per volere dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Marco Marsilio, Marche, Francesco Acquaroli e Umbria, Donatella Tesei.

Così come la mission di Hamu è sintetizzare i progetti già esistenti, a livello scientifico/accademico e imprenditoriale/economico, per lo sviluppo delle tre regioni, l’iniziativa messa in campo dalle tre Agenzie di Sviluppo punta a individuare strategie comuni e aree di intervento per attrarre investimenti, partecipare a bandi europei, massimizzare i rispettivi background al fine di mettere in campo quante più risorse possibili, materiali e immateriali, per il rilancio del Centro Italia. La firma dell’Accordo è avvenuta a conclusione di un’intensa giornata di lavoro promossa e organizzata da Sviluppumbria presso la propria sede di Foligno dove si è svolto un articolato confronto che ha permesso all’Amministratore Unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa, al Presidente di Abruzzo Sviluppo, Stefano Cianciotta, e a Gianluca Carrabs, Amministratore Unico di Svim di entrare nel dettaglio operativo di strumenti e metodologie a sostegno dello sviluppo economico locale che consentiranno alle tre Agenzie di Sviluppo di agire congiuntamente sui temi al centro dell’accordo. I lavori hanno potuto contare su numerosi e importanti contributi: oltre ai vertici e agli esperti delle tre Agenzie di Sviluppo Regionali, sono intervenuti l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria Michele Fioroni, l’Assessore al Bilancio della Regione Marche Guido Castelli, il Presidente di ANCI Umbria Michele Toniaccini, il Presidente di Gepafin Carmelo Campagna, il Dirigente del Servizio Pianificazione e Coordinamento Fondi Europei e Nazionali della Regione Umbria Paolo Reboani, il Presidente di Umbria Aerospace Cluster Daniele Tonti, il Presidente di Umbria Nautical Cluster Giampaolo Cicioni, il Direttore del Centro Servizi COSMOB Marche Alessio Gnaccarini e la Direttrice del Centro Servizi MECCANO Marche Letizia Urbani.

Si è così attivato un importante think tank che tradurrà in azioni congiunte le strategie e gli indirizzi programmatici concordati da Cianciotta, Sciurpa e Carrabs.

“Esprimo viva soddisfazione per i risultati operativi di questo primo incontro operativo che riporta in primo piano la Agenzie di Sviluppo di Umbria, Marche e Abruzzo per il rilancio economico dell’Italia centrale – ha dichiarato l’AU di Sviluppumbria Michela Sciurpa – Ringrazio il Presidente di Abruzzo Sviluppo e l’Amministratore Unico di Svim per avere accolto con tanto entusiasmo il nostro invito a venire in Umbria per iniziare questa nuova fase di lavoro. Ascolto delle istanze territoriali, coprogettazione e networking sono i nuovi valori di Sviluppumbria che mettiamo da oggi a fattore comune per promuovere insieme la competitività dei nostri territori”

“L’incontro di oggi segna l’inizio di un percorso virtuoso che metterà a sistema le competenze delle tre agenzie regionali di Abruzzo, Umbria e Marche – ha dichiarato Stefano Cianciotta- Abruzzo Sviluppo è orgogliosa di far parte di questa importante piattaforma che punta a ridefinire le nuove catene di valore per la crescita delle nostre aree regionali. Ringrazio i miei colleghi di Umbria e Marche, Michela Sciurpa e Gianluca Carrabs, per aver reso immediatamente operativi i nostri intenti con la firma di questo protocollo che potrà fare da modello di sviluppo per tutti i territori del Centro Italia, affinché possa tornare a recitare un ruolodi primo piano nel rilancio strategico del nostro Paese”.

“Esprimo grande soddisfazione per questa brillante iniziativa – ha dichiarato Gianluca Carrabs Amministratore Unico di Svim Agenzia di Sviluppo della Regione Marche -, unica nel suo genere, ringrazio i colleghi di Sviluppumbria e Abruzzo Sviluppo per la loro solerzia e capacità per aver intercettato questa grande opportunità. Le sfide che ci attendono possono creare un volano economico enorme, con le risorse dell’imminente programmazione comunitaria, Pnrr, Contratto Istituzionale di Sviluppo, questa alleanza tra agenzie è strategica per collocare queste risorse sul nostro territorio con efficacia, efficienza ed economicità”.