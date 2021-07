Rebecca Bacchettini torna in pista a Le Mans per la Coupe de France

Dopo Cottbus Rebecca Bacchettini fa rotta verso la Francia, per un nuovo impegno di livello internazionale. Nel weekend del 10-11 luglio la Junior in forza all’UC Foligno sarà infatti in gara nella la Coupe de France Fenioux Piste, evento di classe 1 del calendario UCI in scena nell’impianto all’aperto del Velodrome Léon Bollée di Le Mans.

L’atleta spoletina come di consueto prenderà parte alle prove del settore sprint, con il Keirin ed il torneo della velocità collocati rispettivamente nelle giornate di sabato e domenica. Una due giorni di sfide a colpi di watt in cui la Bacchettini avrà modo di misurarsi non solo con le migliori pari età transalpine, ma anche con un manipolo di atlete Elite. Per l’occasione infatti le due categorie verranno accorpate per dar vita ad un’unica competizione, il che renderà il confronto particolarmente esigente sul piano agonistico, ma senza dubbio ancor più stimolante ed indicativo.

Anche in questa trasferta d’oltralpe la parola d’ordine rimarrà comunque quella dell’esperienza, specie sul fronte della gestione tattica delle singole batterie di gara. I riferimenti giunti dai recenti blocchi di allenamento con la nazionale su pista a Montichiari lasciano comunque ben sperare in vista di un appuntamento che rappresenterà, almeno in campo internazionale, l’ultima tappa di avvicinamento al Campionato Europeo di Apeldoorn di metà agosto. In vista di un eventuale convocazione il test di Le Mans permetterà alla portacolori dell’UC Foligno di affinare il feeling coi palcoscenici internazionali, in delle specialità dove risulta fondamentale anche la stessa conoscenza delle avversarie