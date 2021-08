Apericerca 2021: a settembre cinque incontri con i ricercatori Unipg

Tutto pronto per un settembre all’insegna di Apericerca 2021, grazie a cinque appuntamenti in altrettante città umbre. I cinque ‘aperitivi scientifici’, che ‘disseteranno’ la curiosità dei partecipanti sui temi di scienza, sono in programma dal 3 al 22 settembre e vedranno protagonisti sei ricercatori dell’Università degli Studi di Perugia.

Il primo appuntamento, venerdì 3 settembre 2021, a Castiglione del Lago, alle ore 18, in Piazza Mazzini, sarà dedicato al tema “Il lago Trasimeno alla prova dei cambiamenti climatici”. Il cambiamento climatico, infatti, è in atto e non risparmia nessun territorio, quindi occorre capire come affrontarlo, attuando meccanismi di prevenzione e resilienza, per tutelare la biodiversità e le matrici ambientali. I relatori saranno Andrea La Porta e Alessandro Ludovisi.

Il programma proseguirà con i seguenti appuntamenti:

09/09/2021 – ore 18 – ASSISI – Piazza Matteotti – IL BUDDHISMO CHE SFIDA LA MODERNITÀ – Come ha reagito il Buddhismo nei confronti delle sfide e delle novità tecnologiche, scientifiche e ideologiche della contemporaneità? Con Ester Bianchi.

16/09/2021 – ore 18 – PASSIGNANO SUL TRASIMENO – Rocca Medievale – SALTO DI SPECIE – I microrganismi che “saltano” dall’animale all’uomo possono causare malattie definite zoonosi. Da dove vengono, perché questo salto avviene a ritmo sempre più serrato e quali sono i pericoli per la nostra salute? Le cause sono molteplici ma tutte hanno a che fare con la pesantissima impronta ecologica della nostra specie sul pianeta. Con Patrizia Casagrande Proietti.

22/09/2021 – ore 18 – TERNI – Piazza della Repubblica – L’ELETTRONICA CHE NON TI ASPETTI – Alla scoperta dell’evoluzione dell’elettronica guardando al futuro: come sarà e cosa comporterà? Con Luca Roselli.

22/09/2021 – ore 18 – PERUGIA – Piazza Birago – RICORDI PERDUTI – Un viaggio nei meccanismi che stanno alla base della nostra capacità di ricordare. La ricerca in questo campo ci aiuta a comprendere cose c’è alla base del funzionamento e della formazione dei circuiti cerebrali e come gli eventi che ricordiamo e, allo stesso tempo, quelli che dimentichiamo possono influenzare le nostre scelte. Con Massimiliano Di Filippo.

Apericerca 2021 è una iniziativa promossa dall’Ateneo di Perugia in collaborazione con Psiquadro, e costituisce uno dei pre-eventi di Sharper, la Notte Europea dei Ricercatori, il progetto finanziato dalla Commissione Europea – GA 101036106 – www.sharper-night.it.

Apericerca 2021 è patrocinata dai Comuni diPerugia, Terni, Assisi, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno.

Tutti gli appuntamenti di Apericerca 2021 sono gratuiti.

Prenotazione obbligatoria online sino ad esaurimento posti. Ai primi 50 sarà offerto l’aperitivo.

Per informazioni: www.apericerca.it – info@apericerca.it

075 4659547 – 348 6976450