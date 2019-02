Assisi, firmato il protocollo d’intesa tra Comune e Unione Cattolica stampa italiana

ASSISI – Il protocollo di intesa tra Comune di Assisi e Ucsi, è stato definitivamente firmato a Perugia il 6 febbraio 2019 dal sindaco Stefania Proietti e dalla presidente Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) Vania De Luca.

Nell’intesa è previsto il trasferimento della sede nazionale e regionale dell’Ucsi ad Assisi dove peraltro è confermata la sede della Scuola annuale di alta formazione per giovani giornalisti. Il Comune dà la propria disponibilità a garantire il patrocinio e il sostegno per le iniziative dell’Ucsi, compresa la convocazione dei Consigli Nazionali.

Il sindaco di Assisi, al quale Ucsi ha conferito la tessera onoraria di socio per il 2019, anno del sessantesimo, ha rivolto all’associazione l’augurio che Assisi diventi la “città sul Monte” che tutti vedono anche nel determinante mondo della comunicazione, e ha espresso l’auspicio di un’alleanza, insieme, con tutti coloro che operano per i poveri, il creato e la pace.

La presidente Ucsi ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta e la generosa disponibilità nei confronti dell’Associazione, che in Assisi vede un luogo di spiritualità oltre che di formazione, simbolo del dialogo tra tutti gli uomini e le donne di buona volontà, per la costruzione di una società pacificata in cui ciascuno possa avere il suo posto e un cui si possa collaborare al bene comune e alla democrazia, con spirito di fraternità e di pace.

Soddisfazione per l’intesa raggiunta è stata espressa dal presidente Ucsi Umbria Domenico Piano, che ha dato un aiuto decisivo per arrivare alla firma del protocollo.