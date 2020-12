Associazione Comunità Solidali, webinar su sanità e servizi socio-assistenziali

Perugia – “La sanità e i servizi socio-assistenziali in Umbria prima, durante e verso il post Covid: quali insegnamenti e quali scelte da fare?”. L’incontro, promosso dall’Associazione Comunità Solidali, è aperto a tutti ed in programma venerdì 11 dicembre alle ore 17,30 su piattaforma Meet di Google all’indirizzo: https://meet.google.com/tpq-otnt-nzk. Si tratta di un vero e proprio confronto tra gli operatori con testimonianze e proposte per il mondo della sanità e dei servizi socio-assistenziali.

L’iniziativa comincerà con l’introduzione di Franco Baldelli, membro dell’associazione Comunità solidali (17,30-17,40); seguirà l’intervento di Luca Ferrucci (Università di Perugia) che affronterà il tema “La politica sanitaria regionale: da dove venivamo?”.

Alle ore 17,50 prenderà il via il dibattito vero e proprio – moderato dalla giornalista Anna Mossuto – dal titolo: “La politica sanitaria e socio-assistenziale regionale: quali frontiere per nuovi investimenti?”. Sono previsti gli interventi di Danilo Bellavita, segretario regionale Cittadinanzattiva Umbria; Andrea Bernardoni, responsabile ricerche Legacoop sociali nazionale; Graziano Conti, presidente ordine provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Perugia; Maurizio Del Pinto, dirigente medico ospedale di Perugia; Francesca Di Maolo, presidente Istituto Serafino di Assisi; Augusto Luciani, presidente Federfarma Umbria; Vincenzo Panella, direttore generale azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I Roma; Leandro Pesca, segretario Fimmg provinciale Perugia; Stefania Proietti, sindaco di Assisi; Gigliola Rosignoli, direttore sanitario centrale Istituti clinici scientifici Maugeri di Pavia. Alle ore 19 sono proviste le domande del pubblico mentre le conclusioni saranno tenute da Luca Ferrucci.