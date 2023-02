Bufera a Castelluccio, bloccati un bus e una decina di auto: sul posto numerose squadre di soccorso

Oltre dieci squadre tra Soccorso alpino e speleologico Umbria e Marche sono intervenute nella serata di oggi sulla piana di Castelluccio di Norcia dove le violente raffiche di vento e conseguenti imponenti accumuli nevosi hanno bloccato sulle strade provinciali che conducono a Norcia e Forca di Presto una decina di auto e un autobus. Veicoli rimasti fermi per ore insieme ad alcune moto e un pullman turistico. Una vera e propria tormenta, con raffiche di vento gelido e diverse persone spaventate. Alcune famiglie hanno temuto per i propri figli. Alla fine però i soccorsi sono riusciti a mettere in sicurezza la strada.