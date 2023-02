Una donna di 59 anni è stata trovata ieri sera morta nella sua abitazione in una palazzina di via Battisti a Terni. E’ stata trovata riversa a terra dai vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Secondo le prime ipotesi dovrebbe trattarsi di una morte naturale, avvenuta dopo un malore.