Centro del Riuso di Corciano dal 2021 ridotti 2306 Kg rifiuti

“In aggiunta alle tante iniziative messe in atto, in questi giorni si fronteggia il caro-scuola con vocabolari gratis a dimostrazione dell’interesse dell’associazione nei confronti di chi ha più bisogno”. A dirlo Giordana Tomassini, assessore all’ambiente del Comune di Corciano, che insieme al Presidente del Consiglio Andrea Bacelli ha visitato il Centro del Riuso intercomunale “G. Brodolini” di Ellera e incontrato il presidente di Federconsumatori Alessandro Petruzzi insieme alle volontarie Catia e Carla. “Il Centro – aggiunge – è ormai un’importante realtà del nostro territorio, grazie anche all’efficiente lavoro dei volontari che impegnano parte del loro tempo per questa iniziativa”. Aperto nel maggio 2021, in poco più di 2 anni ha ottenuto grandi risultati come una riduzione di rifiuti pari a 2306 Kg che altrimenti sarebbero finiti in discarica e che equivale a circa 1500 Kg di CO2 non immessa in atmosfera. La struttura, gestita da Federconsumatori, è frutto di un protocollo d’intesa che vede il Comune di Corciano capofila, insieme a quelli del Lago Trasimeno. Obiettivo, promuovere il riutilizzo di ancora fruibili, sostenendo il concetto di economia circolare. “Qui i nostri cittadini posso portare o prelevare ogni oggetto in cambio di una donazione libera – rimarca Tomassini – e come ha tenuto a sottolineare il Presidente Petruzzi parte di queste donazioni vengono anche devolute alle piccole associazioni del territorio che si impegnano nelle attività di utilità sociale”.