In Umbria 21.660 euro di reddito medio imponibile: dato sotto la media nazionale

L’Umbria continua a soffrire e la conferma arriva dal report del ministero dell’ Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi del 2023. Con 21.660 euro di reddito medio imponibile, si posiziona lontano dalle regioni con reddito medio complessivo più elevato come la Lombardia ( 27.890). Meglio rispetto alla regione Calabria (17.160 euro) ma sotto le regioni più sviluppate del Paese. Persiste quindi ancora una distanza significativa tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni del sud. Il Report del ministero è sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023 basate sull’anno d’imposta del 2022. Il reddito complessivo ammonta a circa 970, 2 miliardi di euro, + 6,3% rispetto al 2021, per un valore medio di 23.650 euro , più 4,9 per cento rispetto al 2021. Significativa, inoltre, è l’incidenza percentuale dei lavoratori dipendenti beneficiari del trattamento integrativo rispetto al totale lavoratori dipendenti, pari al 23% in tutto il territorio nazionale. Il dato dell’Umbria, del 20%, è quindi sotto alla media nazionale. Sul volume d’affari il dato relativo all’Umbria è indicato con un +17,2%. Molto sotto agli incrementi percentuali registrati nel Lazio (+58,3%), Molise (+34,4%), Trentino Alto Adige (+24%).