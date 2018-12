Natale e tavola, l’Umbria cerca su google le ricette per “faraona” e “tacchino”

PERUGIA – Il Natale è anche interesse culinario. Ecco quindi che spuntano i dati relativi alle ricerche degli italiani su internet. Sono i numeri di Google Trends, pubblicati dall’Ansa, che permette di fotografare cosa cercano su internet gli italiani. Per l’Umbria il principale interesse è per la carne di faraona, così come Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.

Nella maggior parte dei casi si cerca carne bianca. E’ il caso della Valle D’Aosta, Lombardia ed Emilia, dove spopola il cappone e, nello specifico, la ricetta di quello ripieno. Tiene bene – rivela la ricerca – l’interesse per il tacchino e tutti i modi per cucinarlo, soprattutto in Umbria, Marche e Friuli.