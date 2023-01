Simona Meloni tra i 12 nomi scelti da Bonaccini per il suo comitato nazionale

C’è anche il capogruppo Pd della Regione Umbria, Simona Meloni, tra i 12 nomi scelti da Stefano Bonaccini per il suo comitato nazionale in vista delle prossime primarie. Il favorito alla corsa per la segreteria nazionale ha scelto 6 uomini e 6 donne che rappresenteranno la spina dorsale della sua candidatura. Oltre a Simona Meloni, Bonaccini ha scelto il sindaco di Firenze Dario Nardella, i deputati europei Pina Picerno e Brando Benifei, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, il sindaco di Andria Giovanna Bruno, il capogruppo della Regione Sicilia Michele Catanzaro, il segretario regionale pd della Calabria Nicola Irto, il sindaco di Settimo Torinese Elena Piastra, il capogruppo pd della Regione Veneto Giacomo Possamai, l’assessore del comune di Bologna Luca Rizzo Nervo, la deputata Rachele Scarpa, la senatrice Valeria Valente, l’assessore del comune di Roma Tobia Zevi e la vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo.