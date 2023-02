Maxi vincita Superenalotto, c’è anche Città di Castello: quota da 4 milioni venduta dal Gold Caffé

E’ stato centrato il 6 dei record al Superenalotto. Vinti 371 milioni di euro, il jackpot più alto al mondo. Tra le città fortunate, anche Città di Castello, dove il vincitore si è aggiudicato oltre 4 milioni di euro. La sestina vincente è stata: 1, 38, 47, 52, 56, 66. Jolly 72 – SuperStar 23. La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede. Ogni vincitore vince circa 4 milioni di euro. E’ stata la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie del mondo. E’ stata la Campania la regione regina del 6 dei record. Ben 14 infatti le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Campania. In Umbria il tagliando è stato acquistato al Gold Caffé di via Romana 71, a Città di Castello.