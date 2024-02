Acea Rugby Perugia alla ricerca di punti salvezza

L’Acea Rugby Perugia torna in campo domenica 18 febbraio dopo il k.o. dell’ultima giornata rimediato a Frascati. Lo farà nel contesto casalingo del campo sportivo del Percorso Verde di Pian di Massiano alle ore 14.30. L’avversario non è dei più semplici e il calendario non favorisce di certo l’insediamento del neo tecnico Poloni. A Perugia arriva il Rugby Lions Alto Lazio, terza forza del girone 4 di Serie B con 47 punti in classifica. Inutile ribadire che i biancorossi di coach Poloni hanno bisogno come il pane di punti salvezza dopo una striscia che dura da troppo tempo e che ha portato alla separazione con il tecnico Michele Fabiani. Non sarà facile, ma Caruso e compagni hanno l’obbligo di provarci. Arbitra la sfida Edoardo Pelliccioni di Roma.