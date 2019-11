Belle Arti “Pietro Vannucci”, i nuovi Accademici di merito e d’onore

PERUGIA – Sono nove i nuovi accademici che vanno ad aggiungersi al lungo e prestigioso elenco (circa 300 personalità), vanto dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, l’Istituto di alta formazione artistica dell’Umbria. Sono stati eletti all’unanimità dal Corpo Accademico riunitosi in occasione dell’assemblea che si è tenuta stamattina nell’Aula dell’Ercole Farnese. Tra quelli di merito – personaggi scelti fra gli artisti che si sono distinti nelle diverse espressioni artistiche – si inseriscono: Toni Bellucci (artista), Oscar Piattella (artista), Nicoletta Spagnoli (imprenditrice), Marc o Tirelli (artista). Tra quelli d’onore entrano, invece, Maria Cristina De Angelis (manager culturale), Giovanna Giubbini (dirigente Mibact), Marina Matteucci (funzionario pubblico), Fabio Mongelli (architetto), Maria Teresa Severini (imprenditrice), scelti fra coloro che si sono distinti nel campo della cultura e della scienza o che si sono resi benemeriti nei confronti dell’antica Istituzione.

La votazione è stata preceduta dall’intervento del presidente della Fondazione, l’avvocato Mario Rampini, che, prima di presentare all’assemblea i nomi da sottoporre a votazione, ha brevemente fatto un passaggio sull’ultimo step in corso per la statizzazione dell’Accademia. Il presidente ha poi espresso la propria soddisfazione per la fiducia da sempre dimostrata dal Corpo Accademico, che anche in questa occasione ha pienamente recepito le proposte sottoposte alla sua approvazione.

La cerimonia di consegna dei diplomi ai nuovi Accademici si terrà in occasione dell’inaugurazione dell’a.a. 2019-2020, che si terrà il prossimo giovedì, 7 novembre, alle 17, nell’Aula dell’Ercole Farnese dell’Accademia.