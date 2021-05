Ciclismo, assegnati a Sant’Egidio i titoli umbri strada degli esordienti uomini

PERUGIA – Mattinata dedicata agli esordienti uomini e donne e alle donne allieve. A Sant’Egidio di Perugia, infatti, si sono svolti il 6° Memorial Mario Piorigo e il 4° Memorial Antonio Mariotti, organizzati con grande impegno dall’Asd Tevere del presidente Luciano Bracarda e dall’As Sant’Egidio del presidente Elio Censi. Le manifestazioni fanno parte degli eventi collaterali in attesa del Giro d’Italia del Comune di Perugia, per il quale era presente Clara Pastorelli, assessore allo Sport.

Nel 6° Memorial Mario Piorigo di 29 chilometri, terminato in volata, successo per Nicolò Tomassini del Gs Avis Gualdo Tadino, che conquista il titolo di campione umbro strada. Sul secondo gradino del podio sale Vittorio Panichi dell’Uc Città di Castello e sul terzo Pietro Battistelli del Velo Club Racing Assisi Bastia. Quarto posto per Gennaro Matrone del Team Cesaro e quinto per Giulio Biancalana del Velo Club Racing Assisi Bastia. Tra le donne esordienti vittoria per Giulia Calderini dell’Uc Città di Castello, davanti a Eva Zandri della Rinascita e a Sofia Graziani del Punto Bici Aprilia.

Nel 4° Memorial Antonio Mariotti, attorno al chilometro 19 al comando si portano Mattia Persiani del Pedale Rossoblu-Picenum, Alessio Leone del Velosport Ferentino Cycling Team e Marco Petrolati dell’Ss Lazio Ciclismo. Dietro c’è chi prova a riportarsi su di loro, ma senza riuscirci. Dopo 35 chilometri di gara i tre si presentano al traguardo. Ad aggiudicarsi la vittoria è Persiani del Pedale Rossoblu-Picenum, seguito da Leone del Velosport Ferentino Cycling Team e da Petrolati dell’Ss Lazio Ciclismo. Quarto Giuseppe Sciarra e quinto Giulio Tavanti del Gs Arezzo Bike. Settimo al traguardo è Francesco Cornacchini dell’Uc Città di Castello, che si laurea campione umbro strada. Tra le donne allieve successo per Martina Parotto del Punto Bici Aprilia, seguita da Giulia Cozzari dell’Uc Petrignano e da Giulia Sorrentino dell’Uc Petrignano.