Grifonissima 2024 in formato XL

Sarà in versione extra large la Grifonissima 2024. La 43esima edizione della storica corsa perugina, in programma domenica 12 maggio, si svilupperà nell’intera giornata. Una vera e propria novità, che la Fondazione Avanti Tutta ha voluto introdurre per coinvolgere sempre di più il mondo dei giovani.

Confermata la tradizione con gli eventi sportivi della mattina, con la gara competitiva e l’immancabile passeggiata (con partenza da Corso Vannucci), nel pomeriggio il Santa Giuliana (sede storica dell’arrivo) si trasformerà in un vero e proprio village dedicato ai ragazzi.

I° TROFEO GRIFONISSIMA: ESORDIENTI IN PISTA

Rivolto alla categoria promozionale F.I.D.A.L. dei bambini tra i 5 ed i 10 anni.

Le gare organizzate dall’Atletica Perugia Team si inseriscono nella Tappa Perugina del Trofeo Arcobaleno con gare di velocità, ostacoli, salto in lungo, salto in alto e lancio del vortex.

Medaglie di partecipazione per tutti e primo Trofeo Grifonissima alla società F.I.D.A.L. con il maggior numero di atleti iscritti.

GRIFODJCONTEST

Nello stesso pomeriggio presso l’area ospitalità dello stadio di Santa Giuliana sul palco della Grifonissima si terrà un contest tra giovani dj che avranno la possibilità di presentare le proprie sequenze di musica mixata. La musica dei giovani sarà la colonna sonora del Trofeo Arcobaleno che vedrà impegnati più di 500 ragazzi tra i 5 ed i 10 anni all’interno dello storico stadio perugino. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Storie e la giuria sarà composta da un pool di Disk Jockey professionisti. Le prime tre sequenze selezionate saranno le protagoniste della serata DJ di domenica 16 giugno presso gli Avanti Tutta Days che si terranno a Perugia presso il percorso verde Leonardo Cenci nei giorni 14,15 e 16 giugno prossimi.

GRIFONISSIMA ISCRIZIONI ANCHE IN SEDE

Dal lunedì 29 aprile sarà possibile iscriversi alla manifestazione competitiva anche presso la sede della Fondazione Avanti Tutta in Piazzale Umbria Jazz a Perugia – sede terminal minimetrò Pian di Massiano (orari 9-13; 15-18.30). Resta valida la possibilità di iscrizione attraverso la piattaforma www.icron.it, già attiva da giorni.

PREVENZIONE

La Grifonissima sarà un’importante occasione per promuovere i temi legati alla prevenzione dalle malattie oncologiche. Prevenzione che proprio nella corsa trova uno dei maggiori riferimenti in ambito sportivo. Come del resto ci ha lungamente testimoniato Leonardo Cenci.