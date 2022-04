Il Perugia vince a Vicenza (2-1) e si avvicina ai playoff: gol di Curado e Segre

Pasquetta con tre punti per il Perugia di Massimiliano Alvini. Al Menti di Vicenza i grifoni tornano alla vittoria dopo sei partite e si avvicinano alla zona playoff. Quindi tre punti importantissimi per provare ad aggrappare l’ottavo posto in classifica che garantirebbe ai biancorossi di partecipare alla lotteria dei playoff. Una trasferta insidiosa aveva detto Alvini alla vigilia del match di Vicenza. E così è stato, anche perché i padroni di casa si giocavano la stagione vista la brutta posizione occupata in classifica. A pensare che la partita si era messa male per i biancorossi, con il Vicenza che dopo due minuti è passato in vantaggio con Dalmonte. Dopo il vantaggio dei veneti la partita si è fatta spigolosa con l’arbitro costretto ad estrarre, nei primi quarantacinque minuti, ben cinque cartellini gialli. Il Perugia però, dopo un momento di smarrimento, reagisce e pareggia al 17′ con Curado che di testa – su una traiettoria di Burrai – batte il portiere del Vicenza. Prima della fine del primo tempo il Perugia segna ancora con De Luca ma il gol viene annullato dall’arbitro, con l’aiuto del Var, per una carica dell’attaccante biancorosso sul portiere veneto. Il gol della vittoria arriva al 12′ del secondo tempo con Segre che entra benissimo in area e grazie ad un traversone perfetto di Matos batte il portiere Contini e consente al Perugia di lasciare il Menti con tre punti. Nella parte finale dell’incontro ci pensa il bravo Chichizola a salvare il risultato. Lunedì prossimo al Curi arriva il Parma, altro match decisivo per avvicinarsi alla zona playoff.