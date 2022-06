Internazionali di Tennis Città di Perugia, Grafas può sorridere

Un grandissimo successo dentro e fuori dal campo. Gli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup si confermano un evento straordinario a 360 gradi. Il primo ATP Challenger 125 della storia dell’Umbria ha ospitato giovani speranze del circuito professionistico internazionale e giocatori più esperti, che negli ultimi anni hanno calcato i più prestigiosi palcoscenici del tennis mondiale. Tanta la soddisfazione del Tennis Club Perugia e di MEF Tennis Events.

Grafas può sorridere – “Abbiamo avuto un riscontro straordinario, oltre le aspettative – le dichiarazioni dell’Avv. Luigi Grafas, presidente del Tennis Club Perugia –. Ci dispiace che l’idolo di casa, Francesco Passaro, non sia andato oltre il secondo turno, ma ad averlo battuto è stato lo spagnolo Jaume Munar che si è dimostrato un giocatore fortissimo. Abbiamo ospitato sulle tribune dei nostri campi tantissima gente, tantissimi appassionati arrivati da tutta l’Umbria e non solo. Il circolo, i campi e i raccattapalle sono stati all’altezza dell’evento: siamo orgogliosi di essere una grande vetrina per la città e la regione e speriamo di riproporre nei prossimi anni la manifestazione”. La settima edizione del torneo è stata teatro di sfide entusiasmanti: “Eravamo abituati a lanciare in questo Challenger giovani molto interessanti, stavolta abbiamo ospitato giocatori affermati che hanno combattuto soprattutto per i punti e per il ricco montepremi in palio. Siamo pienamente soddisfatti”.

Marchesini tra presente e futuro – “La presenza quotidiana di tanti spettatori in tribuna ci dà la spinta necessaria a lavorare per confermare l’ATP Challenger 125 le prossime stagioni – ammette Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events, società organizzatrice dell’evento –. Un torneo di questo livello è molto diverso dai Challenger 80 e 100. Abbiamo accontentato richieste ed esigenze di tennisti abituati al circuito maggiore e agli Slam: siamo onorati del livello tecnico espresso dagli atleti giorno dopo giorno”. Atleti che hanno apprezzato al 100% il lavoro di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: “I giocatori sono rimasti estremamente soddisfatti dell’organizzazione, che noi cerchiamo di mantenere di altissimo livello indipendentemente dalla categoria del torneo. E di certo la location del Tennis Club Perugia ha fatto la differenza”.

Sabato 11 giugno la finale di doppio è in programma alle ore 16.00, la prima semifinale di singolare andrà in scena alle ore 18.00, la seconda alle ore 21.00. Al termine degli incontri sarà inviato un aggiornamento serale con risultati, foto e dichiarazioni. La finale di singolare è in programma domenica 12 giugno alle ore 21.00.