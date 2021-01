L’ Umbria rischia la zona arancione: in bilico insieme ad altre 4 regioni

La situazione di controllo dei contagi è ancora in fase critica. In molte parti del Paese l’ Rt è superiore a 1 e le strutture sanitarie sono tornate a soffrire. L’ Rt dell’Umbria è leggermente sotto 1 e i pazienti curati nelle terapie intensive sono più dei giorni scorsi. Ieri erano 56 i malati Covid curati e monitorati nelle terapie intensive dell’Umbria, cinque in più del giorno avanti. In base a questo nuovo quadro ci sono diverse regioni che lunedì potrebbero entrare in fascia arancione con il divieto di aprire bar e ristoranti. Se il livello del rischio sale ancora l’Umbria potrebbe ritrovarsi in zona arancione. La Lombardia rischia la fascia rossa mentre Piemonte, Liguria, Lazio e Marche probabilmente in quella arancione. Ma dall’ultimo monitoraggio arriva una segnale preoccupante anche per la nostra regione: ” rischio alto” per Puglia, Umbria, Molise e Sardegna. Per l’Umbria c’è di nuovo un impatto importante della curva del virus sui posti letto in terapia intensiva e significativo su quelli in area medica. Ci sono poi altri due elementi che condizionano le scelte degli esperti e che , nello stesso tempo, preoccupano il comitato tecnico scientifico (Cts). Il primo è il rischio sovrapposizione tra influenza stagionale e il Covid-19 che potrebbe mandare in crisi il sistema sanitario. Il secondo è che la campagna vaccinale in corso non può essere messa in pericolo con un aumento esponenziale dei contagi. Per questo si è deciso, ad esempio, di vietare l’asporto di cibi e bevande dai bar dopo le 18. E’ inoltre intenzione del governo impedire ogni forma di assembramento. Sarà confermato , inoltre, nel nuovo Dpcm, il coprifuoco dalle 22 alle 5 e il divieto di passare i confini anche tra le Regioni che si trovano in fascia gialla. La scelta del governo di far salire il livello del rischio sarà presa comunque dopo i dati dell’ultimo monitoraggio che indicherà quali sono le aree del Paese più esposte. L’Umbria potrà restare fascia gialla soltanto se il quadro di queste ore dimostrerà di avere tutte le condizioni per affrontare adeguatamente un aumento del contagio. Pesa naturalmente anche il continuo aumento delle vittime.