L’assessore Coletto ricoverato in Ospedale: è positivo da una settimana

L’assessore Luca Coletto è stato ricoverato in un ospedale veneto dopo essere risultato positivo una settimana fa al Covid. Il ricovero è stato deciso in via precauzionale, dopo aver constatato che la febbre non scendeva. Coletto era risultato positivo al tampone appena dopo la conferenza stampa di fine anno della Presidente Tesei a cui l’assessore aveva puntualmente partecipato. Successivamente si era trasferito in Veneto dove aveva iniziato ad avvertire alcuni sintomi. All’inizio è stato a casa in isolamento ma ieri i medici hanno deciso il ricovero in Ospedale. Le sue condizioni non sono comunque preoccupanti e la decisione dei sanitari è dovuta esclusivamente a motivi di prudenza. Dopo che Coletto era risultato positivo al tampone tutta la giunta regionale è stata messa in quarantena.