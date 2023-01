Pallanuoto serie B, Libertas Perugia sconfitta dalla capolista

Parte male il Perugia contro la capolista e nel primo minuto di gioco si fa sorprendere con due tiri da fuori, subendo poi due reti in inferiorità numerica. La debole replica dei casalinghi è su tiro di rigore e il primo tempo si chiude con un parziale di 1-4. Nel secondo quarto stesso mood, fatica la Libertas Rari Nantes contro i romani più organizzati e infallibili in superiorità numerica. Con l’inversione di campo il Perugia prova a cambiare schema in fase di difesa: la Pol. Delta viene disorientata dal pressing degli umbri che ne approfittano per il recupero e accorciano le distanze con 4 reti a uomini pari, puntando sulla rapidità. Si avvicinano raggiungendo il 6-8, ma gli ospiti continuano a guadagnare occasioni con l’uomo in più, che realizzano da veri cecchini. La reazione positiva prosegue anche nell’ultima frazione di gioco, il Perugia prova a rimanere incollata alla Pol. Delta, ma le troppe espulsioni a sfavore e la percentuale di realizzazione degli avversari in superiorità numerica fanno la differenza e non permettono altro alla formazione di casa. L’inizio disastroso ha complicato le cose, gli avversari più bravi portano a casa i tre punti, ma la reazione dei ragazzi di Arcangeli è un elemento positivo.

LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA – POLISPORTIVA DELTA 9-12 Parziali (1-4, 1-3, 4-2, 3-3)

Libertas Rari Nantes Perugia: Pecoraro, Chiucchiù 3, Arcangeli 1, Fagugli 1, Martorana 1, De Maldè, Ferrucci, Fiaschi 2, Chellini 1, Marzano, Mantineo, Vitale, Dottori. Tecnico: Arcangeli Massimo.

CAMPIONATO INTERREGIONALE UNDER 16 Piscina Pellini 29-01-2023

GIRONE ECCELLENZA

Libertas Rari Nantes Perugia – ASD Blugallery S. Severino Marche 21-8 Parziali (7-1, 1-3, 9-1, 4-3)

Libertas Rari Nantes Perugia: Sollevanti, Cesarini, Moretti 2, Camilloni 1, Corradi 6, Brenci 4, Spampinato 2, Santi 1, Franchi 2, Rubini, Giri 1, Ranocchia 1, Massaroni 1. Tecnico: Grassi Emanuele.

Larga vittoria per la categoria Under 16 della Libertas Rari Nantes contro i colleghi marchigiani. L’allenatore perugino ha la possibilità di alternare in vasca atleti di categoria minore per poter fare esperienza ai fini di una crescita generale del vivaio societario.

GIRONE REGIONALE

Libertas Rari Nantes Perugia “B” – Jesina Pallanuoto 7-8 Parziali (0-2, 0-2, 3-2, 4-2)

Libertas Rari Nantes Perugia: Pectu, Rondanini 1, Cesarini, Lalli 1, Casciarri 1, Di Profio 3, Rossi, Saetta, Carlani, Cittadini, Cardinali, Dottori 1, Bellini, Angelone. Tecnico: Grassi Emanuele.

Sconfitta di misura per la seconda squadra Under 16 della Libertas Rari Nantes, che parte male e troppo tardi cerca una rimonta che non arriva per un soffio.