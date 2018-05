PERUGIA – E’ stata ritrovata senza vita ieri sera nella sua cella, una detenuta rientrata da poco in carcere dopo un permesso premio. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 21.30. I medici sono intervenuti prontamente ma non hanno potuto fare niente se non constatarne il decesso.

A fare chiarezza sulle cause della morte sarà l’autopsia, il sospetto è che possa trattarsi di overdose.