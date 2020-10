Perugia vince a Legnano. Seconda vittoria consecutiva con Melchiorri e Bianchimano.

Melchiorri prima, Bianchimano poi e il Perugia batte per 2 – 0 la squadra veneta del Legnano. Un vittoria importante e meritata, su un campo difficile contro una formazione che si è dimostrata tra le più in forma dall’inizio del campionato. Il Perugia conferma le buone impressioni che aveva dato contro la Fermana, domenica scorsa al Curi. Una partita ben controllata , gestita con intelligenza dopo il vantaggio e un Fulignati che ha fatto soltanto ordinaria amministrazione. Bene come domenica scorsa la difesa, finalmente cinico il reparto offensivo con Melchiorri che ha trovato il vantaggio nel primo tempo su lancio di Crialese. Poi è stato BIanchimano , abile a prendere una ribattuta sulla conclusione murata di Falzerano e a mettere in rete. Ora il Perugia si trova al quarto posto, a meno quattro punti dalla prima in classifica Sudtirol . Con quella di oggi è la terza vittoria dall’inizio del campionato, i grifoni continuano la risalita. Un grifo cinico che ha concesso poco agli avversari, espugnando il campo del Legnano che era imbattuto. Anche oggi , come domenica contro la Fermana, Caserta ha scierato il 3-5-2, confermando la formazione di tre giorni fa con il solo Sounas a sostituire l’infortunato Kouan. Al posto di Burrai, infortunato come Minesso, c’è stato Moscati. Questa la formazione del Perugia scesa in campo: Fulignati,Negro, Angella, Monaco(35’st Sgarbi), Elia (20′ st Rosi), Sounas, Moscati, Dragomir (25′ st Falzerano), Crialese (1 st Favalli), Melchiorri, Murano (35’st Bianchimano). A disposizione Bocci , Baiocco, Konate, Lunghi, Vanbaleghem, Tozzuolo, Cancellotti. All. Fabio Caserta.