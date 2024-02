Primavera 2 Perugia calcio pareggia con il Cosenza 2-2

Pareggio 2-2 per la Primavera di mister Del Bene che compie una bella prestazione ma che non riesce a portare i tre punti a casa.

Primo tempo pieno di occasioni da entrambe le parti e al 24’ su una punizione laterale battuta da Falasca è Bussotti ad anticipare tutti sul primo palo e di tacco insaccare la palla sotto l’incrocio. Al 26’ rigore per il Perugia, va dal dischetto Lomangino che sigla il 2-0. Il Cosenza però non si demoralizza e al 34’, su una punizione laterale, Rizzi accorcia le distanze al termine di una mischia in area.

Nella ripresa gli ospiti rientrano determinati e dopo pochi minuti finalizzano una ripartenza con De Angelis che batte Yimga con un tiro sotto la traversa per il 2-2 finale.

In classifica, biancorossi che salgono a quota 27 agganciando la quinta posizione. Domenica la sfida alla capolista Benevento, oggi vittoriosa contro l’Entella.

Perugia, sabato 3 febbraio 2024 – ore 11 – centro sportivo “P. Rossi” – 17^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

PERUGIA: Yimga, Prisco, Falasca, Rondolini, Barberini, Bussotti, Lickunas, Ambrogi, Lomangino, Bernacci (38’ st Caprari), Ronchi (32’ st Giorgetti). A disp. Lavorgna, Panaro, Carbonini, Ebnoutalib, Dalla Valle, Cottini, Mori, Napolano, Giordani, Torri. All. Giacomo Del Bene

COSENZA: Castelnuovo, Cannatelli, Pellizzaro, De Angelis, Touadi, Armari, Attanasio (45’ st Contiero), Di Porto, Benedetti (45’ st Roseti), Chisari (39’ st Mammolito), Rizzi (33’ st Bellotti). A disp. Sicilia, Marangon, Delicato, De Salvo, Pagni. All. Antonio Gatto

ARBITRO: Cristiano Ursini di Pescara (D’Ascanio, Starnini)

RETI: 24’ pt Bussotti (P), 26’ pt Lomangino (P), 34’ pt Rizzi (C), 10’ st De Angelis (C)

PROSSIMO TURNO: Benevento-Perugia, sabato 10 febbraio