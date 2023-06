Prosegue la marcia di Borgo Band a Corciano e San Venanzo

Una dietro l’altra, stavolta, le tappe di questo fine settimana della rassegna “Borgo Band, quando la banda passò”. Domani, sabato 10 giugno, sarà la volta di Corciano dove alle ore 18,30 ci sarà la sfilata da Piazza dei Caduti passando per corso Cardinale Rotelli fino a Piazza Coragino. Protagonista l’Associazione Filarmonica di Corciano è sorta come “Società del Concerto” nel 1875. Dalla banda sono usciti valenti musicisti anche in epoca recente: alcuni di essi, dopo essersi diplomati al Conservatorio di Perugia, stanno facendosi onore in orchestre e gruppi musicali e come direttori di banda. In questo caso, il direttore della Filarmonica che si esibirà domani è il maestro Emanuele Ragni. In caso di maltempo, concerto al chiuso presso il Teatro della Filarmonica.

E veniamo a domenica 11 giugno. “Borgo band” si sposta a San Venanzo dove a essere protagonista del concerto sarà la Banda musicale di San Venanzo alle ore 21 in piazza Roma con il corteo che partirà dal Museo Vulcanologico per procedere verso i giardini del Comune. In caso di maltempo, concerto al chiuso presso Villa Faina al Parco Comunale, viale Vittorio Veneto 8.

La Banda Musicale di San Venanzo è una formazione che vanta una carriera centenaria a partire dal 1896. Il maestro che dirigerà domenica la banda è Fabio Spaccino.