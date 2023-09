Dopo il doppio allenamento congiunto di martedì con Santa Croce e di ieri con Siena, è un giovedì con una sola sessione di lavoro per la Sir Susa Vim Perugia che stamattina si è trovata al PalaBarton per svolgere la prima parte della seduta in sala pesi e per poi dedicarsi alla parte tecnica sul campo centrale dell’impianto di Pian di Massiano. Lorenzetti ed il suo staff hanno incentrato l’attività tecnica in base a quanto hanno detto i due test settimanali per proseguire in quel percorso di crescita tecnico-tattica intrapreso in questa fase di preparazione con organico ridotto.

È proprio il tecnico bianconero a tirare una riga dopo i due allenamenti congiunti svolti nei giorni scorsi.

“Stiamo rispettando nel gioco quello che i ragazzi provano in allenamento. Nei tre allenamenti congiunti svolti finora abbiamo vissuto tre appuntamenti importanti perché per noi questo ritmo è difficile ripeterlo in allenamento e fino ad ora devo dire che i ragazzi hanno sfruttato in pieno l’opportunità. Avevo messo due test ravvicinati proprio per dare un picco di lavoro globale, sono contento di come la squadra ha risposto e sono soddisfatto di quanto fatto fino ad oggi”.

Con la sesta settimana di preparazione che si avvia velocemente alla conclusione, si può anche tracciare una prima riga. Continua Lorenzetti.

“Onestamente come volume di lavoro non pensavo di essere a questo punto della preparazione, ma i ragazzi dal primo giorno sono stati in palestra molto e bene. Non sono mai stati allenamenti noiosi e questo vuol dire che l’approccio dei ragazzi più esperti è stato buono perché con il loro comportamento hanno aiutato i giovani che all’inizio erano ovviamente un po’ spaesati e che però con semplicità e costanza sono stati sempre lì sul pezzo. Adesso stiamo procedendo non voglio dire ad un ritmo alto, ma sicuramente facendo il massimo di quelle che sono le nostre possibilità attuali”.

Meno di un mese all’inizio della Superlega vuol dire che ci si avvicina al rush finale della preparazione.

“Questo è un momento molto delicato per gli esperti. Hanno avuto grande attenzione nella prima parte della preparazione con i giovani per farli crescere. Adesso per loro la prima di campionato si avvicina ed è chiaro che vorrebbero fare un po’ più di cose, devono essere bravi a continuare a lavorare come hanno fatto finora perché il tempo che ci separa dall’inizio della stagione non è tanto, ma nemmeno poco e dobbiamo portarlo a termine con lo stile avuto fino ad adesso”.

PREVENDITA ED ORARI DELLA SUPERCOPPA ITALIANA

È aperta da ieri la prevendita per la Del Monte®Supercoppa 2023 a Biella, primo grande appuntamento stagionale della Superlega organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Biella, il Comitato Regionale FIPAV Piemonte, il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro e la Scuola di Pallavolo Biellese che vedrà in campo i Block Devils della Sir Susa Vim Perugia nella due giorni piemontese del 31 ottobre ed 1 novembre insieme ad Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova

Questo il programma ufficiale della manifestazione:

Semifinali Del Monte® Supercoppa

Martedì 31 ottobre 2023, ore 17.30

Itas Trentino – Sir Susa Vim Perugia

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Martedì 31 ottobre 2023, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Finale Del Monte® Supercoppa

Mercoledì 1 novembre 2023, ore 17.00

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv