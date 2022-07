Svelate le wild card della 14ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi

Le parole di Marcello Marchesini – “Esattamente due anni fa, alle porte del primo lockdown, noi di MEF Tennis Events, insieme al Tennis Club Todi 1971 che mi onoro di rappresentare, facemmo ripartire lo sport in Italia – ricorda alla vigilia Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events -. Ricordiamo tutti con orgoglio ed emozione il periodo in cui ci trovammo ad organizzare i Campionati Italiani Assoluti, che non si disputavano da 16 anni in Italia, e le finali scudetto di Serie A1; seguite a distanza di due mesi dal primo torneo ATP Challenger andato in scena dopo la pandemia. Per noi sono stati due anni di impegni ma anche di grandissime soddisfazioni, culminate con l’award di torneo WTA 250 dell’anno vinto per l’organizzazione di Tenerife ad ottobre 2021. Mi preme ricordare questo premio perché è frutto della stretta collaborazione con il mio amico e Sindaco di Todi Antonino Ruggiano, che insieme alla sua Giunta, ha riposto totale fiducia in noi accettando una sfida che ha rilanciato il turismo e di conseguenza l’intera economia di Todi prima di quella di qualsiasi altro comune italiano. Quest’anno il livello è alto e ci aspettiamo una settimana di tennis professionistico indimenticabile, che ci auguriamo di condividere con tutti i cittadini, i turisti e gli appassionati di questo sport. Il nostro più sentito grazie va all’amministrazione comunale, alla Regione Umbria, all’azienda Sidernestor della famiglia Leonori, ai miei amici del Consiglio Direttivo, ai soci tutti del nostro Tennis Club Todi 1971 e all’intera Città che ci ha sempre dimostrato enorme vicinanza in questi ultimi 15 anni di prestigiosi successi”.