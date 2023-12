L’Umbria trema, dopo Orvieto decine di scosse a Spoleto: scuole chiuse. Magnitudo tra due e tre

Dopo il terremoto che nella serata di ieri ha interessato l’orvietano, oltre una ventina di scosse sono state registrate nella zona di Spoleto, a diversi chilometri di distanza, dove oggi il Comune ha deciso di chiudere per precauzione le scuole. In base alle rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno avuto una magnitudo tra due e tre. Il Comune di Spoleto ha quindi annunciato di avere provveduto ad aprire la sede della Protezione civile a Santo Chiodo. Al momento non si segnalano danni o situazioni di rischio. Sono state diverse le scosse avvertite dalla popolazione anche perché accompagnate da boati. Uno sciame sismico durante la notte che ha portato molti spoletini a dormire in auto. Soprattutto dopo la scossa delle 3,23 di magnitudo 3.