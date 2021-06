Partecipazione MTB Club Spoleto al GF Monte Cucco

Per cause che potremmo definire di forza maggiore (otto atleti erano a Selva di Val Gardena e uno a casa infortunato), meno cospicuo del solito il gruppo MTB Club Spoleto che ha preso il via alla Gran Fondo Monte Cucco, che, come da tradizione si è disputata domenica nei dintorni di Costacciato. Pochi, dicevamo, ma buoni, a difendere i colori del club spoletino.

Se una menzione speciale va a Paolo Dominci ed Angelo Castrica, che hanno portato a termine la loro prova intorno al 50mo posto della loro categoria M3, decisamente sugli scudi si pone la prestazione dell’Elite Alessandro Desantis, quarto nella sua categoria e decimo assoluto. Desantis è stato bravo a rimanere nel gruppo di testa nelle prime fasi di gara, in cui i migliori si sono studiati prima della parta più dura del percorso, un’erta di 5 km al 10% esposta in parte al sole. Il portacolori spoletino ha tenuto stretto il suo decimo posto anche nelle discese finali, nonostante una scivolata senza conseguenze.

Domenica prossima il gruppo si sposta a Poppi, in Toscana, ma incombe anche la SpoletoNorcia Gravel, manifestazione cui i soci del MTB Club Spoleto sono chiamati a dare una mano nell’organizzazione. Con ogni probabilità. quindi, si tornerà in massa in gara solo il prossimo 4 luglio per la chiusura della Umbria Marathon, con in calendario la Martani Superbike.