Pasquetta pericolosa: quattro interventi per il Soccorso Alpino sui monti di Spoleto

PERUGIA -Pasquetta di grande lavoro per il Soccorso Alpino dell’Umbria. Quattro le richieste d’intervento. Il primo nel parco della cascata delle Marmore nei confronti di una escursionista infortunata. Gli altri due a Monteluco di Spoleto, il primo si trattava di un escursionista colto da malore. Il secondo, sempre un escursionista scivolato mentre era a fare asparagi. In ambi due i casi i pazienti soccorsi si trovavano in zone agevoli, infatti all’arrivo delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria i pazienti venivano recuperati direttamente dal 118. Il quarto intervento era un escursionista scivolata in un burrone nei pressi di Ancaiano di Spoleto.