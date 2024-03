Alessio Foconi, bronzo al fioretto nella 2a Prova Nazionale di Lucca

Nella vibrante cornice della 2a Prova Nazionale di Lucca, il fiorettista ternano Alessio Foconi ha incantato con la sua eccezionale performance, conquistando il bronzo nell’ultima giornata di gara. Il suo percorso verso il podio è stato caratterizzato da una serie di vittorie straordinarie, dimostrando la sua determinazione e il suo talento senza pari.

Foconi ha fatto il suo ingresso in scena direttamente nella fase delle eliminazioni dirette, affrontando il tabellone dei 64 con una sicurezza invidiabile. Nella sua prima sfida, ha superato senza alcun problema l’atleta Lauria con un punteggio di 15-8, mostrando un controllo impeccabile della situazione. Proseguendo nel suo cammino, ha sconfitto con decisione Paradiso Stefano per 15-4, dimostrando un’abilità tecnica superiore. Anche contro Cercari Francesco, Foconi ha dominato l’assalto, lasciando il campo con un punteggio di 5-3 e garantendosi un posto nel tabellone degli 8. La sua determinazione e il suo impegno sono stati evidenti anche nella fase successiva, dove ha affrontato un assalto molto equilibrato contro Filippi Davide, emergendo alla fine con una vittoria di 15-13.

Arrivato alla semifinale, Foconi ha lottato con tutte le sue forze per la medaglia d’oro, ma è stato sconfitto da Ingargiola Francesco per un margine sottile di 15-14. Nonostante la delusione per la mancata conquista del primo posto, la sua prestazione è stata comunque eccezionale, guadagnandosi il meritato bronzo.

Ora Foconi si prepara per la tappa di Coppa del Mondo a Tiblisi, in programma dal 19 al 21 Aprile, dove cercherà di confermare la sua eccellenza sul palcoscenico internazionale.

Nella stessa competizione, ma nella categoria della sciabola femminile assoluti, è stata segnalata la brillante performance dell’atleta Flavia Astolfi, che si è classificata al 16° posto. Nonostante sia tra le atlete più giovani della categoria, Astolfi ha dimostrato un talento straordinario, raggiungendo il tabellone delle 16 dopo assalti impeccabili. La sua sconfitta contro Di Carlo Alessia per 15-3 non deve offuscare il suo risultato, che ha certamente reso orgoglioso il suo maestro Leonardo Sciarpa.

