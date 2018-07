Ciclismo, lo junior Cresca dell’Acqua&Sapone Mocaiana quarto nelle Marche. Nobetti e Pellizzari dell’Uc Foligno sesto e ottavo

Gubbio – Arriva un quarto posto per lo junior Alessandro Cresca dell’Acqua&Sapone Team Mocaiana, che ha ottenuto questo risultato a Montelabbate (Pu) al termine del 17° Gp Corsa delle Pesche di 106 chilometri, nel quale un sesto e un ottavo posto sono arrivati anche per Alessandro Nobetti e Gabriele Pellizzari, entrambi dell’Uc Foligno. La prima ripetizione della salita di giornata viene attaccata da 24 corridori, che si vanno sgranando. Sulla seconda ripetizione dell’ascesa al comando resta un drappello, nel quale ci sono Pellizzari e Bazzica. Su di loro rientrano poi altri corridori, tra cui Cresca e Nobetti. Attaccano poi in tre, che vanno a giocarsi la vittoria, mentre dietro di loro è volata ristretta, vinta da Cresca.