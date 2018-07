Ciclismo, lo junior Pencedano della Mocaiana ottavo nell’ultima tappa della 3GiorniOrobica

Arriva un buon ottavo posto per Nicolò Pencedano. Lo junior dell’Acqua&Sapone Team Mocaiana ottiene questo risultato nell’ultima tappa della 3GiorniOrobica, corsa che si è svolta in Lombardia e alla quale hanno partecipato corridori di alto livello. L’ultima tappa ha visto il gruppo riprendere gli ex compagni di fuga di Martinelli e Fancellu, portatisi al comando sull’ultima scalata del Colle dei Pasta. Alle spalle dei primi due, dopo 11’’, viene disputata la volata, al termine della quale Pencedano ottiene l’ottava piazza. Insieme a lui alla corsa a tappe hanno partecipato: Francesco Bellucci, Alessandro Cresca, Roberto Marcheggiani, Daniele Petrocchi e Matteo Venti. La squadra è stata diretta da Marco Minni e da Giorgio Nicchi ed è stata accompagnata dalla fisioterapista Silvia Baronci.