Esordio amaro per Andreazzoli, la Ternana perde a Venezia per 2-1

Esordio amaro per mister Andreazzoli sulla panchina della Ternana: i rossoverdi perdono per 2-1 sul campo del Venezia. Seconda sconfitta consecutiva per le Fere di Bandecchi. Una sconfitta non meritata per quanto si è visto in campo ma c’è anche da sottolineare la strepitosa prestazione del portiere veneto Bertinato. Al 9′ il Venezia va in vantaggio con Pohjanpalo che batte Iannarilli di forza dopo una prima parata del portiere umbro. Al 33′ la Ternana pareggia con Falletti su calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un fallo di mano (braccio) di Cernigoj. A trenta secondi dall’intervallo il Venezia passa di nuovo in vantaggio. Pohjanpalo sfrutta un bell’assist di Johnsen e batte Iannarilli davanti alla porta. La ripresa vede la Ternana vicinissima al pareggio per almeno tre volte ma Bertinato salva il risultato con dei veri e propri miracoli. Il cambio di panchina non è bastato ai rossoverdi per superare la crisi che ha portato all’esonero di mister Lucarelli. La Ternana non vince dal 22 ottobre.

VENEZIA – TERNANA 2 – 1 MARCATORI: al 9′ pt e al 47′ pt Pohjanpalo (V); al 37′ pt Falletti (Rig).