Ginnastica artistica, Chiara Grassi dà spettacolo a Cesena

E’ un periodo intensissimo per Chiara Grassi, che a Cesena ha preso parte alla seconda prova del campionato individuale Gold Junior/Senior di ginnastica artistica. L’atleta della Fortebraccio Perugia, allenata dai tecnici Silvia Marinelli e Fabio Angelelli, si è imposta nella macroregione fra Umbria, Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna, con il punteggio di 46,950, classificandosi così di diritto per il Campionato Nazionale che si svolgerà il 19 e 20 maggio a Padova.

Chiara Grassi ha iniziato dal corpo libero per poi spostarsi al volteggio, alle parallele e alla trave. Ha affrontato la gara con grande determinazione e precisione tecnica, riuscendo a dosare bene le energie.

La ginnasta della Fortebraccio si sta dedicando a preparare anche le ultime due tappe di Serie A, che avranno luogo il 4 e 5 maggio a Milano e l’8 e 9 giugno a Torino.

SPETTACOLO ALLA FORTEBRACCIO

A Perugia, nella palestra “Lino Spagnoli” della società Fortebraccio, a Pian di Massiano, è andata in scena la seconda prova del campionato regionale individuale Silver LB, LC3, LC, LD, LE3 e LE.

Protagoniste sono state circa 100 ginnaste provenienti da tutta l’Umbria, che si sono esibite di fronte a un folto pubblico di appassionati. Le giovani atlete hanno gareggiato con grinta e passione, come portacolori di ben dodici società: Ginnastica Terni, Centro Judo Ginnastica Tifernate Città di Castello, Salus Terni, La Fenice Spoleto, Spring Team Narni, Ginnastica Artistica Ponte San Giovanni, Albatros Bastardo/Todi, Eunice Marsciano, Junior Libertas Perugia, Clt Terni, Clinique Città di Castello e ovviamente la società Fortebraccio che ha ospitato la manifestazione e ne ha curato l’organizzazione.

Tutte le ginnaste partecipanti alle gare Silver si sono qualificate per il Campionato Nazionale, che si svolgerà a Pesaro dal 23 giugno al 1° luglio. Ha premiato le atlete sul podio la consigliera del Comitato Regionale Umbria della Federazione, Anna Maria Cesarini.

APPLAUSI A CITTA’ DI CASTELLO

L’artistica grande protagonista anche a Città di Castello. Tanti applausi al Palazzetto dello sport in occasione della seconda prova del campionato regionale individuale Silver LA3, LB3 e Mini Trampolino. Gare organizzate dal Centro Judo Ginnastica Tifernate. In pedana, complessivamente, circa 250 ginnaste in rappresentanza di ben quindici società umbre: Albatros Bastardo/Todi, Ginnastica Artistica Foligno, Csain Azzurra Gubbio, Clt Terni, Eunice Marsciano, Ginnastica Terni, Junior Libertas Perugia, La Fenice Spoleto, Ginnastica Artistica Ponte San Giovanni, Salus Terni, Spring Team Narni, Turris Torgiano, Fortebraccio Perugia e Virtus Magione, oltre naturalmente ai padroni di casa del Centro Judo Ginnastica Tifernate. Anche in questo caso tutte le atlete che hanno partecipato alle gare Silver si sono qualificate per il Campionato Nazionale, che avrà luogo a Pesaro dal 23 giugno al 1° luglio. Le premiazioni, in questa occasione, sono state effettuate invece dalla presidente di giuria Angelica Mariotti.